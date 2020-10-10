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Dünya

Rusya sınırında bir haftada 41 casus uçağı, 3 drone tespit edildi

Rusy, bir hafta içerisinde sınıra yakın bölgelerde keşif yapan 44 yabancı uçak tespit etti.

star.com.tr10 Ekim 2020 Cumartesi 00:34 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 00:34
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Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Krasnaya Zvezda gazetesinin haberine göre, Rus radarları geçen hafta Rusya devlet sınırı yakınlarında keşif yapan 44 yabancı uçak tespit etti.

Gazetede yayınlanan infografikler, geçen hafta 41 yabancı casus uçağı ve 3 insansız hava aracının Rusya devlet sınırları boyunca hava keşfi gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Yabancı casus uçakların tüm uçuşları Rus radar istasyonları tarafından takip edildi. Gazete, Rusya devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediğini bildirdi.

star.com.tr

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