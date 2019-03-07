Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen ABD keşif uçağı havada engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi, Rusya'nın Su-27 savaş uçağının Baltık Denizi üzerindeki ABD RC-135 keşif uçağını durdurduğunu söyledi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hedefi yakalayabilmek için, görevdeki hava savunma kuvvetlerinin Su-27 savaş uçağı havalandı. Rus savaş uçağı, ABD uçağına güvenli bir mesafeden yaklaştı ve RC-135 keşif uçağı olarak tanımladı. Uçağa 'güvenli önleme' yapıldı.” denildi.

Bakanlık ayrıca, “Rus savaş uçakları, Rusya sınırına yaklaşmaya çalışan yabancı askeri uçaklara eşlik etmek için düzenli olarak Baltık Denizi'nin üstünde görevlerini yerine getiriyor.” açıklamasında bulundu.