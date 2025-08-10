İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Rusya, SOCAR tesisini vurmuştu... Ukrayna ve Azerbaycan'dan ortak tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna'daki SOCAR'a ait petrol deposuna, Azerbaycan'a ait diğer tesislere ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya ileten gaz kompresör istasyonuna Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarını kınadı.

10 Ağustos 2025 Pazar 18:00
Rusya, SOCAR tesisini vurmuştu... Ukrayna ve Azerbaycan'dan ortak tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla aradı.

Zelenskiy görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış gündeminde sağlanan ilerlemeler dolayısıyla Aliyev'i tebrik ederek, Beyaz Saray'daki görüşmenin "tarihi nitelik" taşıdığını belirtti.

Aliyev ise Zelenskiy'ye tebrik için teşekkür ederek, Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan mutabakatların, özellikle ABD Başkanı'nın tanıklığında imzalanan ortak deklarasyon ve diğer belgelerin bölgede kalıcı barış, istikrar ve kalkınmaya hizmet edeceğini ifade etti.

İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilere de değinildi. Bu kapsamda geçen ay Bakü'de iki ülke arasında Hükümetlerarası Komisyon toplantısının yapıldığı, burada ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Taraflar görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'da Azerbaycan şirketi SOCAR'a ait petrol deposu ile ülkemize ait diğer tesislere ve Azerbaycan gazını Ukrayna'ya taşıyan gaz kompresör istasyonuna yönelik hedefli hava saldırılarını kınayarak, bunun hiçbir şekilde Azerbaycan ile Ukrayna arasında enerji sektöründeki işbirliğinin askıya alınmasına yol açmayacağı yönündeki inançlarını vurguladı."

