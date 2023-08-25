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Dünya

Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 ceset bulundu

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de düşen özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

25 Ağustos 2023 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Rusya Soruşturma Komitesi: Tver'de düşen uçağın enkazında 10 ceset bulundu
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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Tver'de düşen özel jete ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uçağa ait kara kutunun bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Uçak kazasına ilişkin tüm koşulların tespiti için gerekli olan eşya ve belgelere el konuldu. Gerekli adli tahliller de yapılıyor. Soruşturma kapsamında, yaşananlara yönelik olası tüm seçenekler dikkatlice kontrol edilecek." ifadesi kullanıldı.

Özel jetin enkazında 10 kişinin cesedinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testler yapılıyor." bilgisi verildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilen özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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