Rusya Sözcüsü Zaharova'dan ABD'nin dış politikasına tepki

Zaharova, başkent Moskova'da güncel konularla ilgili haftalık basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları "derinleştirerek sürdüreceği" yönündeki açıklamasıyla ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bölgedeki halkı hem İsrail vatandaşları hem de Filistin vatandaşlarını gerçekten önemseyenler barış çağrısında bulunuyor. Maalesef Filistin-İsrail meselesinin silahlı gerilim çarkının yavaşlamadığını görüyoruz. Masum siviller ölüyor, sivil altyapı yok ediliyor." dedi.

Rusya'nın Gazze'de süresiz kapsamlı ateşkesin sağlanmasından yana olduğunu dile getiren Zaharova, bununla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki kararı oyladıklarına dikkati çekerek "ABD'nin tutumu nedeniyle BM Güvenlik Konseyinin 2712 ve 2720 sayılı kararlarında benzer ifadeler dahil edilemedi." ifadesini kullandı.

Zaharova, Gazze'ye insani yardım sağladıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Her türlü terör eylemini kınıyoruz. Bu bizim için kabul edilemez. Bu bizim ilkeli ilkemiz. Bu, ülkemizin modern aşamadaki tarihidir. Bu bizi daha da güçlendirdi. Sivillerin toplu olarak cezalandırılması ve uluslararası insani hukuku ihlal edecek şekilde ayrım gözetmeksizin güç kullanılması yöntemleriyle bunlara (terör eylemlerine) yanıt verilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz."

- "ABD, DOĞU AKDENİZ VE KIZILDENİZ'DE ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR"

ABD'nin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah yüklü 20 gemi ve 230 uçak gönderdiği yönündeki iddiaları da değerlendiren Zaharova, "Ticari kar elde etme arayışında olan Amerikan askeri makinesinin, Orta Doğu ve diğer kriz bölgelerine yapılan tedarikler kapsamında ne şekilde çalıştığını biliyorsunuz. ABD gibi bir ülkenin dış politikasında askeri şirketlere önem verilmesi, gezegenin çeşitli bölgelerinde istikrarsızlığa ve çatışma potansiyelinin birikmesine yol açıyor." dedi.

Zaharova, "ABD, silah sevkiyat coğrafyasını oluştururken ve askeri varlığını güçlendirirken, zamanla kanıtlanmış Orta Doğu'daki krizlerin güçle çözülemeyeceği yönündeki aksiyonu kasıtlı olarak göz ardı ediyor. Filistin-İsrail çatışmasını teşvik etmek yerine, girişimlerin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmasına, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararlarına uygun diplomatik çözüm formülünün bulunmasına yönelik olması gerekiyor. Uluslararası platformlarda ve ikili temaslarda bu yaklaşımı savunuyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz'de askeri varlığını artırdığını belirten Zaharova, şu şekilde devam etti:

"Olanlar, ABD ve müttefiklerinin dış politikasının derinden askerileştiğini kanıtlıyor. Bunun başka bir örneği de ABD ve bazı Avrupa devletleri Doğu Akdeniz bölgesinde, şimdi de çeşitli bahanelerle Kızıldeniz'de deniz kuvvetlerinin varlığını artırıyor. Bu, bölgede gerilimi daha da artırıyor ve Filistin-İsrail meselesinin bölgesel nitelik kazanması riskini artırıyor. Maalesef Washington ve onu takip edenlerin Irak, Libya, Afganistan ve birçok noktada askeri maceralarının yıkıcı sonuçlarından hiçbir ders çıkarılmıyor."