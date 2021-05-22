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Dünya

Rusya, Sputnik-V için Japonya'dan cevap bekliyor

Rusya, Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik-V aşısının ihracatı ve yerel üretimi için Japonya'dan cevap bekliyor.

AA22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:12 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 08:12
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Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Rus Büyükelçi Galuzin, basın toplantısında, ülkesinin, aşı tedarikine yönelik Japonya'ya yaptığı önceki teklifi anımsatarak, "Sputnik aşısına ilişkin Japonya ile iş birliğine hazırız." dedi.

Sputnik-V aşısının 65 ülkede kullanım onayı aldığını ve Hindistan dahil bazı ülkelerde üretildiğini vurgulayan Galuzin, Rus yapımı aşının ihracatı ve Japonya'da üretimine yönelik Japon hükümetinden yanıt beklediklerini kaydetti.

Japon hükümeti, Kovid-19'a karşı, Pfizer üretimi aşıya şubat ayında, Moderna ve AstraZeneca üretimi aşılara ise hafta içinde kullanım izni vermişti.

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