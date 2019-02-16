Rusya, 'Ölüm Kampı' olarak da bilinen, Rukban kampına yardım koridoru açacak

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye’de yaşanan savaştan sonra Ürdün’e 60 km uzaklıkta bulunan bir çölde kurulan ve olumsuz şartlar ve insani kayıplar nedeniyle gündeme gelen Rukban mülteci kampı için insani yardım koridoru açılacağını açıkladı.

Mülteci kampı için Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok insani kuruluşlardan yardım çağrıları gelmiş, Rusya ve Suriye kamp çevrelerindeki bölgelerde Amerikan askeri varlıklarının olduğunu savunmuş, ABD ve batılı ülkeleri ise Şam rejiminin kampa yardımları engellediğini iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı tartışmalı mülteci kampı için ilk resmi adımı attı. Yapılan açıklamada bölgede 3 insani yardım koridor hattının oluşturulacağı belirtildi.

İSTEYEN HERKES MÜLTECİ KAMPINDAN ÇIKARTILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yardım koridorlarının açılma tarihinin 19 Şubat sabahı 09:00 olarak gösterilerek: “Kimlik belgeleri kayıp olan mülteciler de dahil olmak üzere tüm mülteciler koridora kabul edilecek” ifadeleri kullanıldı. Tüm yardım kuruluşlarının faaliyetlere katılması için çağrı yapılan açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti Kızılay’ı da dahil olmak üzere BM yapıları ve tüm insani yardım kuruluşlarını bu faaliyete katılmaya davet ediyoruz” denildi.

ABD KONTROLÜNDEKİ NOKTALARDAN DA KORİDOR AÇILACAK

Rusya Savunma Bakanlığı yardım koridoru açılmasının sadece Rukban ile sınırlı kalmayacağını belirterek, ABD’nin kontrol altında tuttuğu Al Tanf bölgesinde de 2 insani yardım koridoru açılacağını duyurarak, “Rusya Federasyonu yardımları ile ABD’nin işgal altında tuttuğu 55 kilometrelik Al Tanf bölgesindeki Djleb ve Hebel Al Gurab kentleri üzerinden insani yardım koridorları açılacak” açıklamasında bulunuldu.