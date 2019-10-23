20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7689
  • 6,4156
  • 277.251
  • 99692.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' önerisini reddetti

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu belirterek, 'Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Almanya'nın, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisine karşı olduklarını kaydeden Verşinin, "Soçi'de varılan mutabakatın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki soruna çözüm olduğunu düşünüyoruz. Burada uluslararası kontrol altında güvenli bölge oluşturulmasına gerek görmüyoruz." diye konuştu.
 
Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulması" önerisinde bulunmuştu.

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rus ordusu Aynularab’a girdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Bakan Soylu açıkladı: Örgütte büyük çözülme

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

8 aylık bebek üzerinde korkunç deney

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

Kanserden kaybettiği nişanlısının naaşıyla evlendi

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

'Eşim kayıp' diye televizyon programına bile çıkmıştı! Vahşeti itiraf etti

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor

Faydası saymakla bitmiyor! Karaciğerdeki yağları eritiyor
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Başkan Erdoğan Ankara´ya geldi

Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi... Tepsinin içine çeyrek altın konularak servis ediliyor!

Bayram yemeklerinin vazgeçilmezi... Tepsinin içine çeyrek altın konularak servis ediliyor!

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

782 yıldır ayakta! İhtişamıyla büyülüyor

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

Batı ülkelerinin yalanları bir bir çöküyor! İşte o görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA