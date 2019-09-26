Rusya Suriye'de hava kapasitesini artırdı

Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.
- AA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.
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