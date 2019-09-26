23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,661
  • 6,1958
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya Suriye'deki hava üssünün kapasitesini artırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesini artırdığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin Lazkiye kentinde Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'nün kapasitesinin artırıldığı kaydedildi.
 
Açıklamada, üste, 30 Su tipi savaş uçağı ile Mi tipi savaş helikopterlerin bulunduğu belirtildi.

ATMACA füzesinden tam isabet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

Kritik davada gerekçeli karar açıklandı! 'Talimatı bizzat elebaşı Gülen verdi'

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

İstanbul depremi sonrası trafik kilitlendi

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı...

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Valilik açıkladı...

Rusya Suriye'de hava kapasitesini artırdı

Rusya Suriye'de hava kapasitesini artırdı

Trump'ın üzerindeki baskı artıyor

Trump'ın üzerindeki baskı artıyor

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan mobil hatlardaki kesintiye ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Su aygırına jöle yediren çifte tepki çekti!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

Gören hayran kaldı! Suların çekilmesine rağmen güzelliğini koruyor

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA