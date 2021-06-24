Star.com.tr 24 Haziran 2021 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:32

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Suriye'deki Rakka, Halep, Hama illerinde güvenliği artırmak için devreye girdiğini ve İran'ın Esed'e bağlı kamu mallarına müdahale etmesi sonucu Ruslar Wagner paralı askerleri güvenliği sağladığını ilk kez doğruladı.

Ayn el Furat haber sitesine göre, Rus güçleri, Esed rejimiyle koordineli olarak, Halep şehir merkezindeki Al-Tal Caddesi'nde bir evi gasp ederek askere alma bürosu açtı.

Rusya'nın paralı askerleri ve ekipmanları Libya'da ifşa oldu! Seçilen paralı askerler sadece Suriye'de değil Rusya'nın savaştığı diğer ülkelere de gönderileceği iddia edildi.

Kaynaklar, Rus Ordusu'nun Suriye'de gençleri saflarına çekmek için Halep'te ofisi açtığını ve yeni askerleri Lazkiye'deki bir Hava Kuvvetleri İstihbarat kampında iki aylık bir askeri kursa tabi tuttuğunu bildirdi.

Rus subaylarının kabliyetine göre seçtiği Suriyeli gençler cephelere ayırılarak muhaliflere karşı savaşmaya başladı.

Rus kuvvetleri, Halep şehrinde gençleri milis saflarında savaştırmak için aylık 150 ABD doları maaş teklifinde bulundu.

Rusya'nın Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde kötüleşen yaşam koşullarından yararlanarak bölgedeki gençleri Suriye, Libya, Venezuela ve Ermenistan'da savaşmak üzere Wagner grubu gibi paralı asker olmaya ikna etmeye çalışıyor.

Wagner grubu

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Putin'in yakın çevresinde yer alan Prigozhin, ABD'de seçimleri etkileme girişimi nedeniyle de Amerikan finansal yaptırımlar listesinde yer alıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter saflarında yer aldı.

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