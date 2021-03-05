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Dünya

Rusya Suriye'nin kuzeyinde sivillere saldırdı: 3 ölü, 28 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde Rusya tarafından iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

AA05 Mart 2021 Cuma 23:18 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 23:26
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Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.

Balistik füzelerin Rusya tarafından atıldığı iddia edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terhin bölgesi, 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

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