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Dünya

Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Hindistan'ın 2. petrol tedarikçisi oldu

Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Hindistan'ın, Irak'tan sonraki en büyük ikinci petrol tedarikçisi haline geldi.

AA14 Haziran 2022 Salı 10:15 - Güncelleme:
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The Times of India'da yer alan habere göre, Hindistan, mayısta bütün petrol ithalatının yüzde 16'sından fazlasına tekabül eden yaklaşık 25 milyon varil Rus petrolü satın aldı.

Ülkenin satın aldığı Rus menşeli ham petrolün, 2021 ve 2022'nin ilk çeyreğinde deniz yoluyla taşınan toplam ithalatındaki oranı yüzde 1'in altındayken, nisanda ilk kez yüzde 5'e ulaştı.

Irak geçen ay Hindistan'ın en büyük tedarikçisi olma konumunu korurken, Suudi Arabistan, Rusya'nın gerisine düşerek üçüncü sıraya yerleşti.

-RUSYA'DAN UCUZ HAM PETROL

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithal eden ülkesi Hindistan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Rusya'dan ham petrol alımını savunuyor.

Petrol Bakanlığı geçen ay Rusya'dan alınan enerjinin Hindistan'ın toplam tüketimine kıyasla cüzi miktarda kaldığını açıklamıştı.

Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rus ham petrolüne olan ilgi azaldı.

Hindistan küresel enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde enerji ihtiyacını karşılamak için ucuz Rus petrolünden yararlanma yoluna gidiyor.

Ülke, varil başına 30 dolara yaklaşan indirimle Rus petrolü satın alıyor.

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