Rusya tahıl ihracat hedefini açıkladı

Zloçevskiy, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın bu tarım sezonundaki tahıl ihracatının rekor seviyeye yakın olacağını söyledi.

Bu yılki hasadın oldukça olumlu geçtiğini anlatan Zloçevskiy, "İhracat potansiyelinin 45 milyon ton buğday dahil toplam 56 milyon ton tahıl seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Zloçevskiy, ekilebilir alanlarda yüzde 98 düzeyinde ekim yapıldığına işaret ederek, "Göstergelere göre, tarihsel açıdan bakıldığında oldukça iyi bir hasat olacak ve tahminlerimize göre bu 126 milyon tona ulaşacak." ifadesini kullandı.

Rusya Tarım Bakanlığı, mevcut tarım sezonunda 60 milyon ton tahıl ihraç edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Rusya son tarım sezonunda 72 milyon ton tahıl ihracatı gerçekleştirmişti.

