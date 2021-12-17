Rusya taleplerini iletti: Eski SSCB bölgesi dışında kalın

Reuters 17 Aralık 2021 Cuma 16:18 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 16:20

Rusya, ilk defa tam olarak açıkladığı güvenlik talep listesinin Avrupa'daki gerilimi düşürmek ve Ukrayna'daki krizi çözmek için zaruri olduğunu belirtti.

Fakat Rusya'nın açıkladığı listede Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda Rusya'ya etkin veto hakkı tanınması gibi Batı'nın hâlihazırda kabul etmediği maddeler var.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rusya ve Batı'nın ilişkileri yeniden inşa etmek için temiz bir sayfa açmalarının gerektiğini ifade etti.

"ABD ve NATO'nun son yıllarda güvenlik durumunu agresif bir şekilde kızıştırmak için benimsediği çizgi kesinlikle kabul edilemez ve son derece tehlikelidir" diyen Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Washington ve NATO müttefikleri ülkemize karşı yürüttükleri plansız tatbikatların, tehlikeli yakınlaşmaların, askeri gemi ve uçakların manevralarının ve Ukrayna topraklarındaki askeri geliştirmenin de dahil olduğu düzenli hasmane eylemlerini derhal durdurmalıdır"

Rusya'nın Cumartesi gibi kısa bir zamanda muhtemel yer olarak da Cenevre'de görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu belirten Ryabkov, müzakere ekibinin de hazır olarak beklediğini ifade etti.

Ancak Rus Interfax haber ajansının bu açıklamalardan önce yaptığı bir haberde Ryabkov, ABD ve NATO'nun şu ana kadar kendisine sunulan fikirleri reddettiğini ve bu tepkilerinin umut verici olmadığını belirtmişti.

Ukrayna sınırı yakınlarına Rus askeri birliklerinin konuşlandırılması nedeniyle bölgedeki gerilim artarken Moskova yönetimi bu hafta ABD'ye güvenlik garantilerinin olduğu bir talep listesi sunmuştu. Batılı ülkeler ise Ukrayna'ya yapılacak muhtemel bir Rus askeri harekatı konusunda Rusya'yı uyarmıştı.

Rus RIA haber ajansı Moskova'nın teklifinde yer alan kilit önemdeki maddeleri şöyle özetledi:

* NATO'nun daha fazla genişlemesi ve Ukrayna'nın NATO ittifakına girmesiyle ilgili planları rafa kaldırmak

* Mayıs 1997'den önce (Doğru Avrupa'daki herhangi bir ülke NATO'ya katılmadan önce) NATO'da bulunan ülkelerin dışındaki ülkelere ilave askeri birliklerin ve silahların konuşlandırılmaması; Rusya'nın ve NATO üyelerinin onay verdiği istisnai durumlar hariç

* NATO'nun Ukrayna, Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya'daki askeri faaliyetlerinden vazgeçmesi

* Diğer tarafın topraklarını vurabilecek kısa ve orta menzilli füzelerin konuşlandırılmaması

* Üzerinde mutabık kalınmış sınır bölgelerinde bir askeri tugaydan fazla birlikle askeri tatbikat gerçekleştirilmemesi ve askeri tatbikatlar hakkında düzenli bilgi alışverişinde bulunulması

* Tarafların birbirlerini düşman olarak görmemeleri ve tüm uzlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözme konusunda anlaşmaları ve güç kullanımından kaçınmaları

* Diğer tarafın tehdit olarak algılayabileceği koşulların yaratılmaması

* Acil durumlar için acil iletişim hattı oluşturulması