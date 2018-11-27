Kırım Mahkemesi, Rusya'nın alıkoyduğu Ukraynalı denizcinin tutuklanmasına karar verdi
Kırım Mahkemesi, Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden ilkinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.
Rus TASS haber ajansının aktardığına göre Kırım Mahkemesi, Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden ilkinin iki ay süreyle tutuklanmasına karar verdi.
Rusya, Pazartesi sabah saatlerinde Azak Denizi’nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini mürettabatıyla beraber alıkoymuştu.
Ayrıntılar Geliyor....
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