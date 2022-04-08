İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7536
  • EURO
    16,0462
  • ALTIN
    916.376
  • BIST100
    2382.08
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya tehdit etmişti! Gerilimi artıracak iddia: NATO'ya başvuracaklar
Dünya

Rusya tehdit etmişti! Gerilimi artıracak iddia: NATO'ya başvuracaklar

Finlandiya'nın mayısın ilk haftasında NATO üyeliğine başvuru yapacağı öne sürüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın 'Finlandiya ve İsveç'in öncelikle bir askeri blok olan NATO'ya katılımı, ülkemizin yanıt vermesini gerektirecek ciddi siyasi-askeri sonuçlara yol açacaktır.' demişti.

AA8 Nisan 2022 Cuma 11:49 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 11:49
ABONE OL

Ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti'nin haberinde ülkenin, NATO üyeliğine başvuru hazırlıklarının 14 Nisan'da başlayacağı ve mayısın ilk haftasında da başvuru yapılacağı belirtildi.

Aftonbladet gazetesine konu hakkında açıklama yapan eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Finlandiya'nın yakında NATO üyeliğine başvuru yapacağından emin olduğunu, İsveç'te de bu doğrultuda karar almaya yönelik bir hareketliliğin başladığını ifade etti.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı ankete göre, Finlandiya Parlamentosundaki milletvekillerinin 112'si NATO üyeliğini destekliyor, 71'i üyeliğe olumsuz bakıyor. Milletvekillerinin 17'si de kararsız olduğunu belirtiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.