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Rusya tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşlarına karşı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddettiğini söyledi.

  • AA
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Lavrov, Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumunda yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde çatışmaların yaşandığına dikkati çekerek parlamenter diplomasinin, ülkeler arasındaki güvenin korunmasına ve uluslararası sorunların çözülmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Anayasaya karşı yapılan darbelerin organize edilmesi ve desteklenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "Böyle bir uygulama, birçok ülke tarafından Birleşmiş Milletlerin kararlarında kınanmıştır. Tek taraflı yaptırımlar ve ticaret savaşları dahil olmak üzere her türlü şantaj ve baskıyı reddediyoruz." dedi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de parlamenterlerin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki gibi meselelerin çözümü için birlikte çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Volodin, uluslararası hukukun korunması gerektiğine dikkati çekerek "ABD’nin başka ülkelere kendi demokrasisini dayattırması, uluslararası hukukun bozulmasına ve siyaset alanda şoke edici olaylara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, parlamentarizmin, dünya medeniyetinin en büyük başarısı olduğu belirtti.

Parlamentarizmin, ülkeler arasında pozitif ilişkilerin oluşturulmasına yardımcı olduğuna işaret eden Matviyenko, "Dünya, bugün yeni tehditlerle karşı karşıya. Uluslararası güvenin sağlanması için yeni parlamenter yaklaşımlar geliştirerek etnik gruplar arası uyumu sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Yavuz sondaj gemisine Barbaros eşlik ediyor

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