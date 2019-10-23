Rusya: Terör örgütü PKK/YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek
Kremlin, terör örgütünün yapılan anlaşmaya göre Türkiye sınırından çekilmemesi halinde ezileceğini açıkladı.
Türkiye ve Rusya'nın vardığı tarihi Soçi mutabakatının ardından bugün Kremlin'den yeni değerlendirmeler geldi.
Moskova yönetimi, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından çekilmemesi halinde Türk ordusu tarafından ezileceğini açıkladı.
Kremlin ayrıca, ABD'nin 'ihanet ettiği' YPG'lileri sınıra yakın kalıp Türk ordusuyla savaşmaları için cesaretlendirdiğini savundu.
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