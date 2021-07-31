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Dünya

Rusya, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 hava aracı gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye orman yangınıyla mücadele için 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini bildirdi.

AA31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:00
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk yönetiminin talebi üzerine, yerleşim birimleri ve turistik bölgelerin yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesi için 11 hava aracının Türkiye'ye gönderileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu grubun Rusya Savunma Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığına ait olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarını ele almıştı. Görüşmede, Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İl-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis edeceği belirtilmişti.

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