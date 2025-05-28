Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin yeri için İstanbul'u değerlendirdiklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı." dedi.

Peskov, müzakereler için İstanbul'un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, "Elbette." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, "Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

"BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA OLSUN"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Türkiye'ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

RUSYA, UKRAYNA'YA İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN YER VE TARİH ÖNERDİ

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafında ikinci tur görüşme için tarih ve yer önerisini sunduğunu açıkladı. Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un Rusya-Ukrayna arasında imzalanması beklenen memorandumla ilgili olarak kendisini aradığını ve Rus tarafının bu konuda acele etmediği yönünde çıkan haberlere değinerek, "Her şey neredeyse öyle. Ümerov'u ben aradım ve çatışmaların durdurulmasına yönelik koşulların bir listesi olan memorandum görüşmesi için toplantının kesin tarihini ve yerini önerdim" dedi.

Ukrayna ile ikinci tur görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Medenskiy, "Altını çiziyorum; orada, derhal, muhtemel ateşkesin anlaşmasına dair her bir maddeyi somut ve esaslı şekilde görüşmeye başlamaya hazırız. Ukrayna tarafı istişare etmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin uzadığı anlaşılıyor. Onaylarını bekliyoruz ve belirlediğimiz tarihte, önümüzdeki günlerde yüz yüze gelip uzun vadeli barış ve insan hayatının kurtarılması adına çalışmaya başlamaya hazırız" dedi.

ZELENSKİ: "RUSYA İLE MÜZAKERE İÇİN EN GERÇEKÇİ YERLER TÜRKİYE, VATİKAN VE İSVİÇRE"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ilerleyen dönemde Rusya ile gerçekleştirilecek muhtemel barış görüşmeleri için en gerçekçi yerlerin Türkiye, Vatikan ve İsviçre olduğunu ifade etti. Zelenski ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile üçlü görüşme düzenlenmesi çağrısında bulunarak böyle bir görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs'ta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Esir değişimi kapsamında, 23 Mayıs'ta 270 asker ile 120 sivil esir, dün de 307 asker karşılıklı olarak takas edilmişti.