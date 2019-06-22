29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, üç roket motorunu daha ABD'ye ihraç edecek

ABD'nin Atlas roketleri için RD-180 ve Antares taşıyıcıları için RD-181 motorlarıNI tedarik eden Rusya üç RD-180 roket motorunu daha ABD'ye ihraç edeceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Moskova Bölgesinde bulunan Energomash Araştırma ve Üretim Derneği tarafından üretilen ve ABD'nin Atlas roketleri için kullanılan RD-180 motorlarından üç adet daha teslim edilmesi için taraflar arasında anlaşma imzalansığı bildirildi.
 
Energomash Araştırma ve Üretim Derneği sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada, "ABD'li şirketler Pratt & Whitney, United Launch Alliance ve RD Amross temsilcileri üç motorun formlarını imzaladılar. İki hafta boyunca, söz konusu şirketlerin temsilcileri motorların dış muayenesini yaptı ve gerekli belgeleri tamamladılar." dedi.
 
ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Raymond, ABD Temsilciler Meclisinin ilgili komitesine, “ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın RD-180 roket motorlarına olan bağımlılığının 2022 yılında sona ereceğini” açıklamıştı.
 
Rusya yapımı RD-180 roket motorlarına ilişkin Moskova ile Vaşington yönetimleri arasındaki ilk alım anlaşması 1997 yılında yapılmış, bu kapsamda yaklaşık 1 milyar dolar tutarında 101 adet roket motoru siparişi verilmişti.
 
ABD Kongresi, 2014 yılında Rusya ile ABD arasındaki iplerin gerilmesinin ardından RD-180 roket motorlarının kullanımını yasaklamış, fakat ABD’nin ilerleyen birkaç yıl içerisinde kendi roket motorunu üretemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2015 yılında bu yasak kaldırılmıştı.
 
2016 yılına gelindiğinde ise ABD, Rusya’nın roket motoru üreten kurumu Energomash Araştırma ve Üretim Birliği’nden 18 adet daha RD-180 roket motoru istemişti. Energomash kurumu bu kapsamda 2020 yılı itibarıyla ABD’ye 6 adet daha RD-180 roket motoru teslim edeceğini taahhüt etmişti.

Yıldırım paylaştı! Programda renkli anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan flaş İran açıklaması

Trump'tan flaş İran açıklaması

Yıldırım'dan seçime saatler kala önemli mesajlar

Yıldırım'dan seçime saatler kala önemli mesajlar

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Galatasaray Diagne'yi astronomik bedelle sattı

Galatasaray Diagne'yi astronomik bedelle sattı

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilerden CHP'ye siyah çelenk

Bolu'dan Ankara'ya yürüyen işçilerden CHP'ye siyah çelenk

ABD o iddiaları yalanladı! Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

ABD o iddiaları yalanladı! Güvenlik tedbirleri en üst seviyede

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri
 

POPÜLER HABERLER

'Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.'

'Gençler benim kankam, dolayısı ile kankalarıma laf söyletmem.'

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Bildiğiniz döner gibi görünüyor ama içinde 1 gram et yok!

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

Eski halı ve kilimlerle kendi 'halı saha'larını yaptılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA