Rusya-Ukrayna arasında esir takası!

Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takasında karşılıklı olarak 307 esir takas edildi.

LAVROV: İSTANBUL'DA VARILAN ANLAŞMALARA BAĞLIYIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın İstanbul'da yakın zamanda varılan anlaşmalara bağlı olduğunu, devam eden esir takasının tamamlanmasının ardından uzun vadeli bir barış anlaşmasının şartlarını belirleyen taslak belgeyi Ukrayna'ya sunmaya hazır olacağını ifade etti.

ZELENSKİ: TÜRKİYE'DEKİ TOPLANTININ ÖNEMLİ SONUCU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile bugün başlattıkları "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu olduğunu söyledi.

270 ASKER VE 120 SİVİL ESİR TAKAS EDİLDİ

İstanbul Barış Müzakereleri kapsamında 270 asker ve 120 sivil esir dün karşılıklı takas edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Esir değişimi kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 270 Rus askeri ve Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alınanlar dahil 120 sivil alındı. Bunun karşılığında 270 Ukrayna askeri ve 120 sivil verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri ile siviller Belarus'ta bulunuyor ve onlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Bunların hepsi, sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Rusya'ya ulaştırılacak."