Rusya-Ukrayna arasında insani koridor açılmasıyla ilgili yeni bir inisiyatif alınacak

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen "21. Yüzyılda İnsan Haklarının Geleceği Konferansı"nın ikinci gününde, "Savaş, Çatışma ve Göç Ortamlarında İnsan Hakları Sorunları" konulu oturumda katılımcılara hitap etti.

Ukrayna'da geçen her dakikada insanların öldüğünü söyleyen Lubinets, bunun kendilerine karşı açılmış bir savaş olduğunu ve Ukrayna'nın yaşamıyla bedel ödediğini dile getirdi.

Lubinets, dünyanın yeni yılı kutlarken Ukrayna'da bomba sesleri duyduklarını belirterek, "Rus füzeleri düştü. Bugünlerde yüzde 50'den fazla elektrik altyapısı imha edildi. Benim evimde sadece sabah 2 saat elektriğim oluyor ve akşam 2 saat o kadar. Elektrik olmazsa o zaman merkezi ısıtma olmuyor, su olmuyor. Benim sözlerim size biraz uzak gelebilir ama ben size ülkemin dostları olarak görüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla 450 bin Ukraynalının Türkiye'de yaşamaya başladığını kaydeden Lubinets, "Bunların arasında 80 bin çocuk var, bin 600'ü yetim" diye konuştu.

Tahıl koridoru krizinin çözümü için gösterdiği gayretlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Lubinets, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında attığı dostane adımların önemine dikkati çekti.

Lubinets, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sırasında Ukrayna'ya 16 binden fazla füze isabet ettiğini ve bazı şehirlerin tamamen yıkıldığını ifade etti. Ukrayna Mariupol'ün tamamen yıkıldığını söyleyen Lubinets, Rusya'nın kitlesel silahlar kullandığını savundu.

Savaş ile beraber 2 milyondan fazla anne ve çocuğun Ukrayna'yı terk ettiğini ve 2,5 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini anlatan Lubinets, "900'den fazla çocuk hayatını kaybetmiş durumda. 300'den fazla çocuk kayboldu ve de 13 binden fazlası da sınır dışı edilmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kavuşma koridorunun açılması için gösterilen çabaya teşekkür eden Lubinets, "Sayın (Cumhurbaşkanı) Erdoğan dün de bahsetti. İnsani koridor açılmasıyla ilgili yeni bir insiyatif alınacak. Ben bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında Rus askerlerinin Ukraynalı kadınlara karşı çeşitli cinsel suçlarda bulunduğunu iddia eden Lubinets, "Resmi rapora girmiş bilgiler 4 ila 85 yaş arasındaki kadın ve kız çocuklarının cinsel saldırıya maruz kalmış olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Lubinets, "Bu savaş 2014'te aslında Kırım'da başladı ve ben biliyorum ki bu savaş yine Kırım'da bitecek. Sizin yardımınız da değerli. Ukrayna ile olmak demek aslında insan haklarını desteklemek demektir. Birlikte kazanacağız, çok teşekkür ediyorum" diyerek konuşmalarını sonlandırdı.