Rusya Ukrayna arasında NATO çekişmesi... Savaş sebebi olabilir

Milliyet 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:42 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:42

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, yaşanan tartışmaların kalbinde Ukrayna'nın NATO ile olan ve olması planlanan ilişkisi yatıyor. Rusya için bu konu büyük önem teşkil ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın NATO'yla İttifak'ın doğuya doğru genişlemesini ve Rusya sınırları yakınına silah sistemleri konuşlandırılmasını dışlayan bir anlaşma yapmak istediğini söyledi.



Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin Rusya'nın kırmızı çizgisi olduğunun altını çizen Zaharova, "Kiev'in İttifak'ın askeri yörüngesine çekilmeye devam edilmesi, Ukrayna'nın askeri altyapısının NATO tarafından de-facto olarak kullanılması, Ukrayna'yı Rusya'yla mücadele platformuna dönüştürme arzusu, Avrupa'daki askeri ve siyasi durumu istikrarsızlaştıracak ciddi olumsuz sonuçlara gebe" uyarısında bulundu.

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'dan, NATO'nun Rusya sınırlarına yaklaşmayacağı yönünde 'güvenlik garantisi' istemişti.

'SEÇENEK DEĞİL'

Milliyet'in haberine göre Ukrayna yönetimi ise, Rusya'ya bu şekilde bir 'garanti' verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, AFP'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının engellenmesini reddettiklerini belirtti. Ukrayna'nın NATO'ya katılma planının rafa kaldırılmasının bir seçenek olmadığını ifade eden Kuleba, "Diğer ülkelere yönelik saldırganlığını durdurma konusunda garanti vermesi gereken ülke Rusya'dır" ifadelerini kullandı. Kuleba, Rusya'nın bağımsız bir ülke olan Ukrayna'nın NATO ile ilgili kararına karışamacağını belirtti ve ABD yönetimini de Rusya'nın isteklerine boyun eğmemesi konusunda uyardı.

BİDEN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında video konferans yoluyla gerçekleştirecek bir görüşme için çalışmalar sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşme için henüz üzerinde anlaşılmış kesin bir tarih olmadığını, ancak 7 Aralık ve başka tarihlerin teklif edildiğini söyledi. Peskov, "Çalışmalar yürütülüyor. Format olaraksa video konferanstan bahsediliyor" dedi.

SAVAŞ HAZIRLIĞI!

Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sınır bölgesinde askeri tatbikatlar düzenlemesi bölgedeki tansiyonu ve endişeleri artırıyor. Sınır bölgesindeki askeri hareketliliği devam eden Rusya, son olarak Ukrayna sınırının farklı noktalarında tatbikat düzenledi. Kiev yönetimi Rusya'nın bölgede 94 binden fazla askeri olduğunu öne sürüyor. Öte yandan Ukrayna da Kırım'ın kuzeyinde bir tatbikat gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kırım'ın kuzeyindeki Herson bölgesinde askeri tatbikat düzenledi.