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Dünya

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimde yeni perde! Gözaltına alındı

Rus istihbarat servisi, Ukrayna'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 10:39 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:39
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Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

FSB'den yapılan açıklamada, Sosonyuk'un, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından güvenlik birimlerine ait gizli bilgiler temin ederken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Sosonyuk'un gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuzdur ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

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