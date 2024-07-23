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Dünya

Rusya, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz şirket temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz özel güvenlik şirketleri ve Kiev'e silah yardımı yapan askeri sanayi işletmelerinin temsilcileri dahil bir grup İngiliz vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

AA23 Temmuz 2024 Salı 16:29 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna askerlerine eğitim veren İngiliz şirket temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'de yetkililerin Rusya hakkında düşmanca bir anlayışa sahip olduğu belirtildi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Londra'nın saldırgan eylemlerine cevap olarak Rusya'ya giriş yasağı getirilenlerin yer aldığı listenin genişletildiği kaydedilen açıklamada, bu listeye Ukrayna askerlerinin eğitiminde yer alan İngiliz özel güvenlik şirketlerinin temsilcileri, Ukrayna'ya ürün tedarik eden askeri sanayi işletmelerinin yöneticileri, "özel askeri operasyon" ve savunma konularında medyada Rusya karşıtı konuşma yapan uzman ve yazarların dahil edildiği aktarıldı.

"ÇİZGİYİ DERHAL DEĞİŞTİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

15 İngiliz vatandaşının listesinin yayımlandığı açıklamada, "İngiliz Rus düşmanlığının Rusya'nın 'stratejik yenilgisi' ve uluslararası izolasyonu için koşullar yaratmaya yönelik tüm girişimlerinin, tanım gereği başarısızlığa mahkum olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz. Londra'yı durumu aklıselim bir şekilde değerlendirmeye ve ikili ilişkilerdeki çizgiyi derhal değiştirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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