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Dünya

Rusya Ukrayna birliklerini İskender-M füzesiyle hedef aldı

Rus Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde Ukrayna unsurlarını hedef aldığı açıklandı.

DHA5 Eylül 2024 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Rusya Ukrayna birliklerini İskender-M füzesiyle hedef aldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda İskender-M füzelerinin kullanıldığı, roketatar sistemleri ve avcı uçaklarının imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rudnevka, Sumy bölgesi. Rus İskender-M füze sistemi, tespit edilen bir ABD yapımı M270 çok namlulu roketatar sistemini (MLRS), destek araçlarını ve avcı uçaklarını ortadan kaldırmıştır. Kontrol görüntüleri MLRS'nin patladığını ve imha edildiğini göstermiştir" denildi.

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