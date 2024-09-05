Rusya Ukrayna birliklerini İskender-M füzesiyle hedef aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Sumy bölgesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedef alındığını açıkladı. Saldırıda İskender-M füzelerinin kullanıldığı, roketatar sistemleri ve avcı uçaklarının imha edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rudnevka, Sumy bölgesi. Rus İskender-M füze sistemi, tespit edilen bir ABD yapımı M270 çok namlulu roketatar sistemini (MLRS), destek araçlarını ve avcı uçaklarını ortadan kaldırmıştır. Kontrol görüntüleri MLRS'nin patladığını ve imha edildiğini göstermiştir" denildi.