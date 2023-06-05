Rusya: Ukrayna, Donetsk'te savunmamızı yarmaya çalışıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Donetsk cephesindeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna ordusunun 4 Haziran'da Güney Donetsk yönündeki Rus birliklerinin savunmasını yarma girişiminin başarısız olduğu kaydedilen açıklamada, "Kompleks saldırılar sonucunda önemli kayıplar verdiler. 5 Haziran'da sabaha doğru eski mevzilerine geri itildiler. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri birlikleri ve teknik araçları önemli kayba uğradı." ifadeleri kullanıldı.

Sadece Ukrayna ordusunun 31. Mekanize Tugayı'nda 250'den fazla askerin öldüğü öne sürülen açıklamada, 16 tank, 24 zırhlı aracın imha edildiği, 5 Ukrayna askerinin esir alındığı kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönünde Oktyabr devlet çiftliği ve Novodonetskoye yerleşim birimi yakınlarında tanklarla takviye edilmiş 3 tabur taktik grubunu yeni saldırılar gerçekleştirmek için taarruza gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Düşman saldırısı, Rus birliklerin aktif eylemleri, topçu ateşi ve Vostok askeri birliklerinin hava saldırıları ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 4 Haziran'da Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta taarruza geçtiğini bildirmişti.