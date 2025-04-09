Rusya: Ukrayna enerji altyapılarına saldırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Kursk, Rostov, Krasnodar ve ilhak edilen Zaporijya bölgelerinde enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"8 İHA ile saldırının yapıldığı Krasnodar bölgesindeki 'Korenovskaya' kompresör istasyonu, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'na gazı sağlıyor. İstasyon hasar görmedi. Kiev yönetimi, uluslararası enerji tesisine kasıtlı olarak saldırı düzenledi.

Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaktan vazgeçmedi."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.