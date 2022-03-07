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Dünya

Rusya, Ukrayna ile ateşkes şartlarını açıkladı! ''Saldırılar 'her an' durabilir''

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya başlattıkları saldırıları durdurabileceklerini, öne sürdükleri şartların Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Peskov, “Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa girmemeli” diyerek Kırım'ın da Rusya'nın parçası olarak tanınması gerektiğini ifade etti.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:10
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12. gününde devam ederken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan ateşkese dair açıklama geldi.

Ukrayna'nın taleplerini kabul etmesi halinde operasyonların "her an" durabileceğini ifade eden Peskov, "Ukrayna anayasayı değiştirmeli ve herhangi bir bloğa katılma çabalarından vazgeçmeli" diyerek Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne uyması gerektiğini belirtti.

Operasyonların Ukrayna'nın silahsızlandırılması amacıyla başlatıldığının altını çizen Peskov, "Aslında Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını tamamlıyoruz, tamamlayacağız. Onlar, bu düşmanlıklarını sonlandırmalı" diye konuştu. Şartlarının devamında Kırım, Luhansk ve Donetsk için de koşullarını öne süren Peskov, "Kırım'ın, Rusya'nın parçası olarak tanımasını, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsız devletler olarak tanınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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