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Dünya

Rusya: Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamaya hazırız

Ukrayna ile müzakerelerdeki Rus heyetinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, İstanbul müzakerelerinde sağladıkları anlaşmaları uygulamaya hazır olduklarını söyledi.

AA8 Haziran 2025 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmaları uygulamaya hazırız
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Zorin, Bryansk bölgesinde gazetecilere, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalara dair açıklamalarda bulundu.

Anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna'ya 6 bin askerin dondurulan cesetlerini teslim etmeye hazır olduklarını ve takasın yapılacağı noktada bulunduklarını dile getiren Zorin, "Asker cesetlerinin teslim ve esir askerlerin takas edilmesi konusunda sağlanan anlaşmaları uygulamaya hazırız." dedi.

Zorin, Ukrayna tarafının yapılması planlanan değişimi onaylamadığına işaret ederek "Bu çalışmaların haftaya erteleneceğine dair sinyaller var. Ukrayna tarafından bilinen kanal üzerinden cesetlerin teslim edilmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağına dair resmi bildirim bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy, dün Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya sağlanan anlaşmalara uyması için çağrıda bulunarak "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." ifadelerini kullanmıştı.

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