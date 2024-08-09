Rusya: Ukrayna ile yaşanan çatışmalar doğal gaz ve LNG fiyatlarını artabilir

Kupriyanov, ölçüm istasyonunun bulunduğu Suca şehrinde Ukrayna ordusu ile yaşanan çatışmaların ardından doğal gaz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gaz spot fiyatlarının 9 Ağustos'ta zirveye çıktığına işaret eden Kupriyanov, "Suca'daki gelişmeler, doğal gaz ve LNG fiyatlarında sert yükselişe yol açtı ve henüz yaz mevsimindeyiz. Şu soru akla geliyor; bundan kim çıkar sağlıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

GECİKMELER YAŞANABİLİR

Kupriyanov, Norveç'in doğal gaz tesislerinde planlanan bakım çalışmalarının da önemli bir unsur olduğunu belirterek, "Analistlere göre bu çalışmalarda geçen yıl olduğu gibi gecikmeler yaşanabilir. Ayrıca, analistler, gaz fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN KURSK BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Rusya'nın Suca şehrini de içeren Kursk bölgesinde 7 Ağustos'ta Rusya ile Ukrayna ordusu arasında çatışmalar başlamıştı.

Ukrayna, Mayıs 2022'de, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurdu, gaz sevkiyatı sadece Suca noktasından devam ediyor.