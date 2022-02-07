İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,57
  • EURO
    15,5155
  • ALTIN
    790.042
  • BIST100
    1932.96
Dünya

Rusya-Ukrayna krizine dondurmacı da dahil oldu

ABD'nin Vermont eyaleti merkezli ünlü dondurma şirketi Ben & Jerry's de, Rusya-Ukrayna krizine müdahil oldu. Sosyal medya hesabından Biden'a seslenen şirket, 'Başkan Biden'ı barış için çalışmaya çağırıyoruz.' dedi.

star.com.tr7 Şubat 2022 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:56
ABONE OL

ABD'nin ünlü dondurma şirketi Ben & Jerry's, başkan Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımında bir mantık hatası olduğuna dikkat çekerek, bölgede devam eden gerilim konusunda Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dondurma, pasta ve şerbet markası Ben & Jerry's'in paylaşımında, "Savaşı aynı anda hem önleyip hem de onun için hazırlanamazsınız. Başkan Biden'ı savaşa hazırlanmak yerine gerilimi düşürmeye ve barış için çalışmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'Barış, Aşk ve Dondurma' sloganıyla Twitter hesabından paylaşım yapan dondurma şirketi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerine yanıt olarak, Avrupa'ya binlerce ABD askeri daha göndermek, savaş alevini körüklemekten başka bir işe yaramıyor." diye isyan etti.

ABD'nin en büyük ikinci dondurma üreticisi olarak bilenen sol eğilimli şirket, daha önce de dünya kamuoyunu ilgilendiren önemli krizlerde lidere sert çıkmıştı.

star.com.tr

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.