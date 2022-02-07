Rusya-Ukrayna krizine dondurmacı da dahil oldu

star.com.tr 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 13:56

ABD'nin ünlü dondurma şirketi Ben & Jerry's, başkan Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımında bir mantık hatası olduğuna dikkat çekerek, bölgede devam eden gerilim konusunda Twitter hesabından açıklama yaptı.

Dondurma, pasta ve şerbet markası Ben & Jerry's'in paylaşımında, "Savaşı aynı anda hem önleyip hem de onun için hazırlanamazsınız. Başkan Biden'ı savaşa hazırlanmak yerine gerilimi düşürmeye ve barış için çalışmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'Barış, Aşk ve Dondurma' sloganıyla Twitter hesabından paylaşım yapan dondurma şirketi, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerine yanıt olarak, Avrupa'ya binlerce ABD askeri daha göndermek, savaş alevini körüklemekten başka bir işe yaramıyor." diye isyan etti.

ABD'nin en büyük ikinci dondurma üreticisi olarak bilenen sol eğilimli şirket, daha önce de dünya kamuoyunu ilgilendiren önemli krizlerde lidere sert çıkmıştı.

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