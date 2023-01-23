İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2023 Pazartesi / 2 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8097
  • EURO
    20,4088
  • ALTIN
    1156.26
  • BIST100
    5404.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Dünya

Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Ukrayna ordusunun, Batı'nın sağladığı silahları ülkedeki nükleer enerji santrallerine yerleştirdiğini öne sürdü.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
ABONE OL

Narışkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Batı tarafından sağlanan silah ve mühimmatları nükleer enerji santrallerinde stokladığına dair güvenilir bilgiler geliyor. Burada, HIMARS çok namlulu roketatar ve yabancı hava savunma sistemleri için pahalı ve sayısı az olan füzeler ile topçu mühimmatlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rivne Nükleer Santrali'ne geçen yılın sonunda yabancı mühimmatların vagonlarla ulaştırıldığını aktaran Narışkin, gelecekte oluşabilecek herhangi bir durumda Rusya'nın suçlanabileceği öngörüsünde bulundu.

Narışkin, Ukrayna'nın santrallere yerleştirdiği mühimmatları patlatmayacağı umudunu paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.