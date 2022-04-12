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Dünya

Rusya: Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter ve 2 bin 153 tank ile zırhlı aracı vurduklarını söyledi.

AA12 Nisan 2022 Salı 21:07 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 21:08
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Konaşenkov yaptığı açıklamada Ukrayna'da Rus ordusunun devam eden taarruzlarına ilişkin bilgi verdi.

Luhansk bölgesinde Popasnaya yerleşim birimi yakınlarında Rus topçu birliklerinin Ukrayna ordusunun 24. Mekanize Tugayı'nın 6 destek noktasını ateş altına aldığını belirten Konaşenkov, "Yapılan saldırı sonucunda 120'den fazla birlik personeli, 11 zırhlı araç ve 14 otomobil imha edildi." dedi.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 38 askeri nesneyi yok ettiği bilgisini veren Konaşenkov, bunların arasında Luhansk ve Harkiv bölgelerinde yer alan cephanelikler bulunduğunu aktardı.

Oçakov ve Mıkolayiv üzerinde 2 insansız hava aracını da vurduklarını ifade eden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 130 uçak, 99 helikopter, 244 hava savunma füze sistemi, 445 insansız hava aracı, 2 bin 153 tank ve zırhlı araç, 241 çok namlulu roketatar, 924 obüs ve havan topu, 2 bin 63 özel askeri araç vuruldu." şeklinde konuştu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
  • Rusya
  • ukrayna

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