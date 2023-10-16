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Dünya

Rusya, Ukrayna ordusuna karşı savunma hattı oluşturdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı Rus ordusunun çatışma hattı boyunca oldukça derin, kademeli bir savunma hattı oluşturduğunu söyledi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna ordusuna karşı savunma hattı oluşturdu
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Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun konumunu güçlendirmenin gerekli olduğunu düşündükleri alanlarda aynı aktif faaliyetleri sürdürdüklerini aktaran Şoygu, "Genel olarak durum istikrarlı ve emin görünüyor. Birlikler, profesyonel eylemler yürütüyor." ifadesini kullandı.

Şoygu, Ukrayna ordusunun farklı yönlerde saldırı girişimlerinin olduğunu belirterek, "Neredeyse her yönde aktif savunmamızla karşı karşıya kalıyorlar. Pek çok alanda taktiksel konumumuzu iyileştirmeyi başardık, hiçbir yerde (Ukrayna ordusunun) ilerlemelerine fiilen izin verilmiyor. Ukraynalı yetkililerin bahar saldırısı, yaz saldırısı ve şimdi de sonbahar saldırısı sona erdirildi. Bu saldırıların hiçbirinde başarıya ulaşamadılar." diye konuştu.

Tüm çatışma hattı boyunca belirli yönlerde oldukça derin, kademeli bir savunma hattı oluşturulduğuna dikkati çeken Şoygu, "Bu, 'aktif savunma' olarak adlandırılabilir. Çünkü düşman, 4 Haziran'da yaz harekatını başlattıktan sonra insan gücü ve teçhizatta büyük, önemli ve ciddi kayıplara uğradı. Yüzlerce tank, 1500 zırhlı araç kaybetti." dedi.

  • Rusya Savunma Bakanı
  • Sergey Şoygu
  • Ukrayna ordusu

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