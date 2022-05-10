Rusya: Ukrayna ordusunun kontrol altına alma girişimini püskürttük

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 76. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: KARADENİZ'DE YILAN ADASINI ALMAYA ÇALIŞAN UKRAYNA ORDUSU PÜSKÜRTÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs'tan bu yana Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan talimatıyla ABD ve İngiltere'den danışmanların doğrudan katılımıyla Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Yılan adasını ele geçirmek için "provokasyon hazırladığını" öne süren Konaşenkov, son iki gündür Kiev yönetiminin Karadeniz'in kuzeybatı kesiminin kontrolünü sağlamada önemli konuma sahip Yılan adasına karadan ve denizden birkaç taarruz girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Adada bulunan Rus askerlerinin eylemleri sonucunda Ukrayna'nın adayı ele geçirme girişimlerinin engellendiğini ve büyük kayıp verdiğini ileri süren Konaşenkov, "Yılan adasına saldırıların püskürtüldüğü dönemde havada 3 adet Su-24 ve 1 adet Su-27 olmak üzere 4 Ukrayna uçağı ve içerisinde asker bulunan Mi-8 ve Mi-24 helikopteri vuruldu." dedi.

Bölgede iki gün içerisinde havada 29 insansız hava aracının vurulduğunu söyleyen Konaşenkov, 8 Mayıs'ta Ukrayna donanması personeli ile birlikte 3 zırhlı Ukrayna hücumbotunun yok edildiğini aktardı.

Denizde ve kıyıda Yılan adasını ele geçirmeye çalışan 50'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü bildiren Konaşenkov, Yılan adası kıyısında 24 Ukrayna askerinin cesedinin kaldığını dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 162 uçak, 124 helikopter, 790 insansız hava aracı, 299 hava savunma füze sistemi, 2 bin 967 tank ve zırhlı araç, 347 çok namlulu roketatar, 1432 obüs ve havan topu, 2 bin 778 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

07:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Karadeniz'deki Yılan adasını kontrol altına alma girişimlerini püskürttüklerini bildirdi.

05:30 Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

03:45 Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, sadece Ukrayna'ya değil özgürlüklere karşı açılmış bir savaştır. Kendi kaderini tayin etmek isteyen, kendi egemenliğini elinden tutmaya çalışan bir ülkeye açılmış bir savaştır. Bu yüzden hepimiz Ukrayna'nın yanında durmalıyız" dedi.

02:00 Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları protesto edildi. Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Ukrayna bayrakları ve pankartlar taşıyarak Rusya ve Putin karşıtı sloganlar attı.

01:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasında barışın oluşturulması için öncelikle iki ülke arasında ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

01:00 ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Donbas bölgesinde halen planladığı takvimin gerisinde olduğunu, Rus ordusunun coğrafi anlamda çok sınırlı bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

00:45 Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının rengi olan sarı ve mavi ile aydınlatıldı.

00:00 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rus saldırılarına karşılık vermesi için gereken askeri teçhizatın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı imzaladı.