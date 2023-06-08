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Dünya

Rusya: Ukrayna ordusunun Zaporijya'da Rus savunmasını yarma girişimi püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesindeki Rus birliklerinin savunmasını yarma girişiminin püskürtüldüğünü bildirdi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna ordusunun Zaporijya'da Rus savunmasını yarma girişimi püskürtüldü
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Zaporijya cephesindeki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Şoygu, "Bugün saat 01.30'da Ukrayna ordusu, yaklaşık 1500 asker ve 150 zırhlı araçla Zaporijya istikametindeki savunmamızı yarmaya çalıştı." dedi.

Saldırının zamanında tespit edildiğini ve top, hava birlikleri ve tanksavar silahlarla karşılık verildiğini anlatan Şoygu, "Tüm istikametlerde düşman durduruldu ve verdikleri ağır kayıpların ardından geri çekildiler. İki saat süren çatışmalarda düşman 30 tank, 11 piyade aracı ve 350 kadar asker kaybetti." diye konuştu.

Şoygu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dünkü gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "7 Haziran'daki çatışmalarda düşman 945 asker, 33 tank, 28 piyade aracı, 38 zırhlı savaş aracı ve diğer başka silahlarını kaybetti." dedi.

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