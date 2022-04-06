Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası 330'dan fazla Rus diplomata sınır dışı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Avrupa'da çok sayıda ülke çeşitli gerekçelerle Rus diplomatları sınır dışı ederken, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümleri nedeniyle "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısı kısa sürede 330'u geçti.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'ya sınırı olan komşu ülkeler başta olmak üzere 10'a yakın devlet, Kiev'le dayanışma içinde olunduğunu göstermek amacıyla ya da Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ve casusluk yaptığı gerekçesiyle çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Ukrayna ordusunun 1 Nisan'da Buça kentini Ruslardan kurtarmasının ardından burada çok sayıda sivilin öldürüldüğünün ortaya çıkması, Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük ülkeleri de harekete geçirdi.

Buça'da sivillerin katledildiğini gösteren görüntülerin uluslararası basında yer alması dünya genelinde infiale yol açarken, bu olumsuz gelişme, son 5 günde Avrupa'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının ciddi oranda artmasına neden oldu.

Savaşın başladığı tarihten 1 Nisan'a kadar 150 diplomat sınır dışı edilirken, Buça'daki sivil ölümleri sonrasında bu sayıya 182'den fazla Rus görevli eklendi. Böylelikle sınır dışı edilenlerin sayısı kısa sürede 330'u aştı.

Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlayan Batılı ülkeler, halihazırda uygulanan sert yaptırımlara yenilerini eklerken bir yandan da Rus diplomatları sınır dışı ederek Moskova'yı uluslararası arenada biraz daha yalnızlaştırmayı hedefliyor.

- AB, BAZI RUS DİPLOMATLARI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Rus diplomatları diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

- İTALYA, 30 RUS DİPLOMATI SINIRI DIŞI ETTİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Di Maio, Avrupalı ve Atlantik İttifakı'ndan ortaklarıyla beraber hareket ettiklerini belirterek "Rusya'nın Ukrayna'ya haksız saldırganlığından kaynaklanan mevcut kriz çerçevesinde ulusal güvenliğimizle ilgili nedenlerden ötürü bu karar gerekli hale geldi." dedi.

- ALMANYA'DAN "40 RUS DİPLOMATA" SINIR DIŞI

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Buça'dan gelen görüntüler sonrasında Rusya Büyükelçiliğinin önemli sayıda çalışanını "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini belirtti.

Alman yetkililer resmi olarak bir sayı paylaşmazken ülke basını, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu yazdı.

- SLOVENYA 33 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

Slovenya, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak ülkede bulunan 33 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus diplomatların sınır dışı edilme kararının, diğer AB ülkeleri ile "uyumlu" hareket etme amacı taşıdığı belirtildi.

- FRANSA'DAN 35 RUS DİPLOMAT

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, eylemleri nedeniyle Fransa'nın güvenlik çıkarlarına aykırı olan 35 Rus diplomat için sınır dışı etme kararı alındığı bildirildi.

Bunun, AB'nin aldığı kararların bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, önceliğin Fransızların ve Avrupalıların güvenliğini sağlamak olduğu kaydedildi.

- İSPANYA'DAN 25 RUS DİPLOMAT VE PERSONELE SINIR DIŞI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça şehrinde sivilleri öldürmesine karşılık, "ulusal güvenliği tehdit" gerekçesiyle 25 Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Albares, bu kararın İspanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini reddettiğinin bir göstergesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

- DANİMARKA'DA 15 RUS DİPLOMATA SINIR DIŞI KARARI

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliğinde görevli 15 diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

- İSVEÇ 3 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinde görevli 3 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da "savaş suçu" işlediğini belirten Linde, İsveç ve Avrupa Birliği olarak bunu sert şekilde kınadıklarını kaydetti.

- LETONYA

Savaşın başlamasıyla 3 Rus diplomatı sınır dışı eden Letonya'da Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki 2 Rus konsolosluğunun kapatılması yönünde karar aldı, konsolosluk personelinden ülkeyi terk etmelerini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Daugavpils ve Liepaja'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu başkonsoloslukların diplomatik personeli Letonya'da 'istenmeyen kişi' ilan edildi." ifadeleri kullanıldı.

- BULGARİSTAN

Daha önce 12 Rus diplomatı sınır dışı eden Bulgaristan, son gelişmenin ardından 1 Rus diplomatı daha "istenmeyen kişi" ilan etti.

- POLONYA, 45 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETTİ

Ukrayna'dan en çok sığınmacının geldiği Polonya, diplomat statüsüne sahip 45 Rus'u casusluk gerekçesiyle sınır dışı ederek, bu süreçte en çok diplomatı sınır dışı eden ülke oldu.

- SLOVAKYA

Ukrayna ile sınırı olan bir başka komşu ülke Slovakya da 38 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne riayet etmedikleri gerekçesiyle sınır dışı etti.

- BELÇİKA'DAN 21 SINIR DIŞI

21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan Belçika'da Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, bu kişilerin ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulunduklarını söyledi.

- HOLLANDA'DAN 17 RUS DİPLOMAT

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 17 Rus diplomatı sınır dışı ettiklerini bildirdi.

Çekya'da Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde görevli 1 diplomat sınırı dışı edilirken Litvanya 4, Estonya ise 3 Rus diplomatı istenmen kişi ilan etti.

Kuzey Makedonya da 5 Rus diplomatı, Viyana Sözleşmesi'ne uymadıkları gerekçesiyle sınır dışı edilirken, Karadağ ise Rusya'nın Karadağ Büyükelçiliğinde görev yapan bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu.