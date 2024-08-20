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Dünya

Rusya, Ukrayna sınırında 3 yeni askeri birlik oluşturdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sınır bölgeleri Belgorod, Kursk ve Bryansk'ta 3 yeni askeri birlik oluşturulduğunu duyurdu.

AA20 Ağustos 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna sınırında 3 yeni askeri birlik oluşturdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınır bölgelerinin korunması için Belgorod, Kursk ve Bryansk'ta 3 askeri birlik oluşturuldu. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, sınır bölgelerinin askeri güvenliğine ilişkin koordinasyon konseyi toplantısında, 3 bölgenin yöneticileri, 3 birliğin komutanları ve bakanlıktaki sorumlularla 24 saat doğrudan iletişimin sağlandığını belirtti.

Koordinasyon Kurulunun her görevi için günlük uygulamadan sorumlu bir yetkilinin belirlendiğine dikkati çeken Belousov, "Sorunun kendi seviyesinde çözülmesi mümkün değilse konu bana bizzat getirilecek ve kararı ben vereceğim." ifadesini kullandı.

Belousov, ayrıca Rusya Genelkurmay Başkanlığının bir temsilcisi ile Belgorod, Kursk ve Bryansk askeri birliklerinin komutanlarının, bölgede yaşayan vatandaşların ve bölgelerin insansız hava araçları ve diğer saldırı araçlarına karşı korunmasından sorumlu olduğunu bildirdi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine girmesiyle iki ordu arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

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