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Dünya

Rusya, Ukrayna sınırından Kursk bölgesine giren gazeteciler hakkında dava açtı

Rusya, Ukrayna sınırından geçerek Kursk bölgesine giren yabancı gazeteciler hakkında dava açtı.

IHA22 Ağustos 2024 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna sınırından Kursk bölgesine giren gazeteciler hakkında dava açtı
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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişi sürerken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), gelişmeleri takip etmek üzere Ukrayna sınırından geçerek bölgeye giren yabancı gazetecilerle ilgili hukuki süreç başlattı.

GAZETECİLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

FSB tarafından yapılan açıklamada, ABD'li yayın kuruluşu CNN'in Uluslararası Güvenlik Muhabiri İngiliz Nick Paton Walsh ile Ukraynalı muhabirler Olesya Borovik ve Diana Butsko hakkında yasadışı olarak sınırı geçtikleri gerekçesiyle ceza davası açıldığı bildirildi. Gazetecilerle ilgili yakın zamanda uluslararası arama emri çıkarılacağı kaydedilen açıklamada, yasa dışı sınırı geçmenin 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu ifade edildi.

UKRAYNA ASKERİ KONVOYU İLE SEYAHAT ETTİLER

CNN, 16 Ağustos'ta Ukrayna'nın kontrolüne geçen Sudzha (Suca) kasabasından haber yayınlamıştı. Gazetecilerin bölgeye Ukrayna askeri konvoyuyla seyahat ettikleri belirtildi.

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