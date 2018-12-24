Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya: Ukrayna, tam teşekküllü bir operasyona başlayabilir

Ukrayna tarafından yapılan saldırgan açıklamaları Kiev yönetiminin çizgisine uygun bulan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın yer aldığı Donbass'a operasyon düzenleyebileceğini vurguladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Zaharova, Kiev'in saldırgan söylemlerine dikkat çekerek, Ukrayna ordusunun Donbass'ta tam teşekküllü operasyona başlayabileceğini belirtti.

Kiev yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırmak ve sıkıyönetimin devamını sağlamak için operasyonun yanında farklı seçenekler üzerinde durduğunu kaydeden Zaharova, "Ukrayna basınında giderek sıklaşan, silahlı oluşumların Donetsk ve Lugansk'ta zehirli maddeler kullanabileceği yönündeki haberler çok endişe verici" dedi.

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Başkan Erdoğan net konuştu: Suriye Kürtlerini de terörislerin zulmüne terk etmeyeceğiz

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Şenol Güneş'ten 3 ismin transferine onay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA