Rusya: Ukrayna, tam teşekküllü bir operasyona başlayabilir Ukrayna tarafından yapılan saldırgan açıklamaları Kiev yönetiminin çizgisine uygun bulan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın yer aldığı Donbass'a operasyon düzenleyebileceğini vurguladı.