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Dünya

Rusya: Ukrayna, Ukraynalı esirlerin içinde olduğu Rus uçağını vurdu

Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Rus uçağındaki 65'i değişime götürülen Ukraynalı esir, 3'ü refakatçi ve 6'sı mürettebat olan 74 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 12:42 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna, Ukraynalı esirlerin içinde olduğu Rus uçağını vurdu
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesindeki Koroçanskiy yerleşim biriminin yakınlarında düştüğünü belirtti.

Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

RUS MİLLETVEKİLİ UKRAYNALI ESİRLERİ TAŞIYAN UÇAĞI, KİEV'İN DÜŞÜRMÜŞ OLABİLECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Belgorod bölgesinde Ukrayna esirlerini taşırken düşen İl-76 tipi uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürdü.

Kartapolov, Duma'da genel kurulda yaptığı konuşmada, Rus İl-76 tipi askeri uçağın Belgorod bölgesinde düşmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın uçağı düşürmüş olabileceğini kaydeden Kartapolov, "Ukrayna yönetimi yaklaşan değişimin farkındaydı ve esirlerin nasıl teslim edileceği konusunda bilgilendirildi. Ancak İl-76 uçağı, Almanya'da üretilen IRIS T veya Patriot uçaksavar füze sisteminden gelen üç füzeyle düşürüldü. Uzmanlar bunu çözecek." ifadelerini kullandı.

Düşen Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait İl-76 uçağında, esir değişimi için götürülen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 65 askerinin bulunduğunu hatırlatan Kartapolov, "Bu uçağın arkasından yaklaşık 80 savaş esirini taşıyan ikinci İl-76 uçağı uçuyordu, onu geri döndürmeyi başardılar." diye konuştu.

RUSYA: UKRAYNA, UKRAYNALI ESİRLERİN İÇİNDE OLDUĞU RUS UÇAĞINI VURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv bölgesi Liptsi yerleşim biriminden uçaksavar füze sistemi kullanılarak düşürüldü. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin radarları, iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını gözlemledi." ifadelerine yer verildi.

Uçakta 6 mürettebat, esir değişimi için 65 Ukraynalı askeri personel ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ukrayna yönetiminin bugün Ukrayna askeri personelinin değişimi için askeri nakliye uçaklarıyla Belgorod Havaalanına nakledileceğini çok iyi bildiği ifade edilen açıklamada, daha önce varılan anlaşmaya göre esir değişiminin öğleden sonra Rusya-Ukrayna sınırındaki Kolotilovka kontrol noktasında gerçekleşeceğinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yine de Nazi Kiev rejimi, Ukrayna askerlerinin yok edilmesinden Rusya'yı suçlama hedefi doğrultusunda bu adımı attı. Ukrayna yönetimi bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdi, vatandaşlarının canını hiçe saydı." ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA: RUSYA İLE BUGÜN İÇİN PLANLANAN ESİR DEĞİŞİMİ ŞİMDİLİK GERÇEKLEŞMEDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Andriy Yusov, Rusya ile bugün için planlanan esir değişiminin henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Yusov, yerel basına yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna ile Rusya arasında esir değişiminin yapılması gerektiğini belirterek, "Bugün için planlanan esir değişiminin şimdilik gerçekleşmediğini söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Yusov, ayrıca Rusya tarafından açıklanan Ukraynalı esirlerin Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçağında olabileceği bilgisinin şu anda kontrol edildiğini aktardı.

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