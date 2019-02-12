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Rusya: Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de tatbikat yapma fikri, oldukça tehlikeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Ukrayna'nın Karadeniz'de tatbikat gerçekleştirme fikrinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek tarafları uyardı.

  • star.com.tr
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Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de ortak tatbikat gerçekliştirmesine yönelik açıklamaları, Rusya'yı harekete geçirdi.
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigori Karasin, Ukrayna ve ABD'nin Karadeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirme fikrinin, oldukça tehlikeli olduğunu belirtti.
 
Karasin yaptığı açıklamada, '' Bu fikir tehlikeli. Durumu takip edeceğiz. Bundan önce yine belirtmeliyim ki bu girişimi ''tehlikeli'' olarak değerlendiriyoruz.'' dedi.
 
Kiev yönetimi Ukrayna ve Amerikan donanmasının ''Sea Breeze 2019'' deniz tatbikatının Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı da açıklamayı ve bölgede yapılacak olası bir tatbikatı ''gerginliği tırmandırma girişimi'' olarak niteledi.

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