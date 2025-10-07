İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7136
  • EURO
    48,7243
  • ALTIN
    5340.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi
Dünya

Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA7 Ekim 2025 Salı 19:46 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, aktif ve kararlı operasyonlar sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Fedorovka ile Zaporijya bölgesindeki Novovasilevskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, gece saatlerinde Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait 184 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Otradnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.