Dünya

Rusya Ukrayna'da Amerikan şirketinin fabrikasını vurdu

Ukrayna ile Rusya arasında bir tarafta müzakere görüşmeleri bir tarafta savaş devam ederken Rusya'nın düzenlediği füze saldırısı, Ukrayna'da bir Amerikan şirketinin fabrikasını vurdu.

21 Ağustos 2025 Perşembe 12:24
Rusya Ukrayna'da Amerikan şirketinin fabrikasını vurdu
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Rusya'nın düzenlediği hava saldırıları, bir Amerikan şirketinin Ukrayna'nın Zakarpatya Oblastı'nda bulunan fabrikasına isabet etti.

Acil durum servisleri ve itfaiye, fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları yürüttü.

