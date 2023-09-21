Rusya: Ukrayna'da askeri sanayi tesislerini vurduk

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik yaptığı saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan atılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla askeri sanayi tesisleri, elektronik istihbarat merkezleri ve Ukrayna ordusunun sabotaj grupları eğitim merkezlerine grup saldırısı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların amacına ulaştığı kaydedilen açıklamada, belirlenen hedeflerin yok edildiği bildirildi.