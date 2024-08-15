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Dünya

Rusya, Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca, 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşıldı.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 15:23 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve bombalandığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İvanovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşıldı.

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