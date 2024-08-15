Rusya, Ukrayna'da bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve bombalandığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İvanovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşıldı.