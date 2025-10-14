İSTANBUL 21°C / 12°C
Rusya, Ukrayna'da bir yerleşim yerini daha ele geçirdi

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Balagan yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA14 Ekim 2025 Salı 17:25 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Merkez askeri grubuna bağlı birlikler, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Balagan yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesinde Borovskaya Andreyevka, Donetsk bölgelerinde de Moskovskoy yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

