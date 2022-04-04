İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,684
  • EURO
    16,1364
  • ALTIN
    912.414
  • BIST100
    2311.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi
Dünya

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 23:36 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 23:36
ABONE OL

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 17 askeri altyapı unsuru imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 394 insansız hava aracı, 226 hava savunma füze sistemi, 1948 tank ve zırhlı araç, 212 çok namlulu roketatar, 838 obüs ve havan topu ve 1842 özel askeri araç vuruldu." ifadelerini kullandı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
  • Rusya
  • ukrayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.